Підозрюваному у вбивстві підлітка у BMW патрульному Олійнику продовжили домашній арешт

Про це УНІАН повідомили у столичній прокуратурі, зауваживши, що також Олійнику продовжено термін відсторонення від посади до 10 жовтня, а термін слідства продовжено до 9 місяців.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські відкрили вогонь по BMW, водій якого порушував правила дорожнього руху. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто. Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Олійнику - висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і умисному вбивстві. Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».

1 березня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід водію BMW Ростиславу Храпачевському - його відпустили під особисте зобов'язання.