В окупованому Криму пояснили відсутність інтернету
Мобільний оператор "Win mobile", що працює в анексованому Росією Криму, пояснив перебої інтернет-зв'язку, якого в деяких регіонах немає другу добу, техроботами.
Про це передає "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу компанії.
"У зв'язку з необхідністю проведення робіт щодо модернізації мережі магістрального провайдера інтернет-послуг, викликаного підвищеним попитом на послугу бездротової передачі даних, найближчі кілька днів можуть спостерігатися труднощі з доступом в інтернет", – йдеться у повідомленні.
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Напередодні ще один кримський оператор – "Кримтелеком" – також оголосив про технологічні роботи.
Жителі північного Криму скаржаться на відсутність інтернет-зв'язку, якого в деяких регіонах немає вже другу добу. Про збої в роботі інтернету, зокрема, повідомляють користувачі в Джанкої, Армянську, Красноперекопську, Красногвардійському, Первомайському і Роздольненському районах.