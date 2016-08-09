В окупованому Криму пояснили відсутність інтернету

Про це передає "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу компанії.

"У зв'язку з необхідністю проведення робіт щодо модернізації мережі магістрального провайдера інтернет-послуг, викликаного підвищеним попитом на послугу бездротової передачі даних, найближчі кілька днів можуть спостерігатися труднощі з доступом в інтернет", – йдеться у повідомленні.

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Напередодні ще один кримський оператор – "Кримтелеком" – також оголосив про технологічні роботи.

Жителі північного Криму скаржаться на відсутність інтернет-зв'язку, якого в деяких регіонах немає вже другу добу. Про збої в роботі інтернету, зокрема, повідомляють користувачі в Джанкої, Армянську, Красноперекопську, Красногвардійському, Первомайському і Роздольненському районах.