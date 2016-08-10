В МЗС не знають про затримання в Угорщині українця-перевізника мігрантів, кажуть про затримання на Закарпатті

Про це УНІАН повідомила представник консульської служби МЗС Ореста Старак.

"Я можу сказати лише те, що у нас є інформація, що дійсно затримали українця за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів, але не в Угорщині, а у Закарпатській області у Виноградівському районі", - сказала Старак.

Вона уточнила, що затримання здійснили українські прикордонники.

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9 серпня угорська поліція повідомила про затримання у повіті Толна водія з України. У його фургоні виявили 33 нелегальниx мігрантів.

Йшлося про те, що дорожній патруль на автомагістралі M6 зупинив вантажний мікроавтобус, в якому виявили пасажирів, які мали при собі документи, але перебували в країні Шенгенської зони без дозволу. Затриманиx доправили до поліцейської дільниці, де забезпечили питною водою та їжею. Серед ниx громадяни Пакистану, Бангладеш та Афганістану, які вже подали заяви на отримання статусу біженця. Затримано водія мікроавтобуса, 55-річного чоловіка, громадянина України, якого підозрюють у контрабанді людей.