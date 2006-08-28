Черновецький отримав валізу з корисними речами

Представники видання “Комсомольская правда” в Украине” від імені 10 тис. киян передали Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ подарунок – валізу з інструментарієм для покращення ефективності його роботи на посту мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, чемоданчик біля стін мерії байкери передали заступнику Київського міського голови Денису БАССУ, який пообіцяв віддати весь інструментарій особисто Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Д.БАСС продемонстрував присутнім речі з “валізи для мера”: калькулятор – щоб мер міг краще складати, примножувати та чесно ділити; блокнот – щоб відмічати важливі справи та дати; набір кольорових фломастерів – щоб малювати справи у вигідному кольорі; будильник та велику банку кави – щоб забув про сон у найближчі 5 років; лопату – щоб докопатися до самої суті проблем; пакет з землею – недоторканий запас комунальної землі; дві солонки – з сіллю та піском для зимових доріг.

Д.БАСС подякував за подарунок і зазначив, що мер столиці є “трудоголіком і живе роботою”, що влада міста робитиме все можливе для того, щоб наступного разу її представникам передавали не тільки побажання, але й подяки.

Організатори акції повідомили, що чемодани з аналогічним інструментарієм будуть вручені мерам 9 найбільших міст України. Вона стартувала 23 серпня. Подарунки вручають за ініціативи 10 тис. українців, які взяли участь у широкомасштабному дослідженні газети “Комсомольская правда” в Украине”. Протягом двох місяців газета ставила питання перехожим про те, що і як треба змінити в їхньому місті, щоб жити стало краще. Серед відповідей і була висловлена думка презентувати мерам необхідний для роботи інструментарій.

Першим свій чемоданчик отримав мер Харкова Михайло ДОБКІН 23 серпня в рамках святкування Дня міста. У Сімферополі, Луганську та Запоріжжі передача валізи відбулася 24 серпня під час святкування Дня незалежності України.

Крім цього, в середині вересня газета має намір опублікувати повний перелік ідей, висловлених мешканцями міст України, які взяли участь в опитуванні. Збірник ідей також передадуть мерам.