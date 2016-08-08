Українські військові посилюють Херсонську область технікою та особовим складом - ЗМІ

Україна посилює армійські підрозділи в Херсонській області технікою та особовим складом. Це підтвердив спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, передають "Крим.Реалії".

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Жителі Генічеського району повідомили виданню, що спостерігається пересування важкої військової техніки, зокрема, протитанкових ракетних установок.

Владислав Селезньов пояснив це необхідністю оперативного та ефективного реагування на ситуацію, яка може виникнути у зв'язку з можливими агресивними діями російської сторони.

Як повідомляв УНІАН 7 серпня окупанти заблокували роботу пунктів пропуску на адміністративному кордоні з Кримом. У той же день заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль з посиланням на слова очевидців повідомляв, що біля Армянська і Джанкоя помітили великі групи російської техніки.

В українській розвідці ці переміщення на півострові пов'язали з підготовкою окупантів до навчань.

"На сьогодні співпали у часі переміщення військ на півострові, йде дуже активна підготовка до навчання Кавказ-2016, яке буде проводити РФ у південному окрузі, до нього будуть повністю залучені угруповання, розміщені в Криму", - повідомив Вадим Скібіцький.

У зв'язку з діями РФ на окупованому півострові в Україні підвищили рівень загрози.