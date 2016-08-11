У Мін'юсті переконані, що у кожному суді Києва є такі судді, як Чаус

Про це Козаченко сказала в ефірі 5-го каналу.

"В столичних судах, в кожному суді, є такі судді. В кожному суді. І саме вони, безпосередньо, паплюжать оцей не просто імідж судової системи, а довіру до судової системи. І поки судова влада не очищується, і такі випадки, вони увесь час відкриваються, то ще більше недовіра до суду виникає у суспільства", - сказала Козаченко.

При цьому вона заявила, що справа Чауса доводить потребу у запуску антикорупційного суду, бо на її думку, "ті самі судді, які вже є у цій судовій владі, вони не здатні виносити незалежні рішення".

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Козаченко згадала, що саме Чаус зняв з розшуку колишнього народного депутата від Партії регіонів, соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка, за умов, коли "ці документи не підлягають розгляду у суді".

Також вона вказала, що Чаус розглядав справу лідера партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадія Корбана, коли одночасно в той же самий час Вища рада юстиції розглядала питання про порушення суддею Чаусом присяги.

"Те, що Чаус по Корбану 30 годин розглядав справу, незважаючи на весь тиск, маючи майже нульову декларацію, ховає гроші, не має сім'ї, ходить пішком на роботу, і коли він знімає Іванющенка з розшуку, не має на це юридичного права, говорить про те, що він не є самостійним і не є незалежним. Він є керованим", - заявила Козаченко.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня викрило суддю Дніпровського районного суду Києва Чауса в одержанні 150 тис. дол. хабара.

Водночас заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав, що Чаус не може бути затриманий та взятий під варту через суддівський імунітет.

У САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.