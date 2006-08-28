Прокурори всіх країн зберуться в Парижі

З 27 по 31 серпня 2006 року у Парижі проводиться 11-та щорічна конференція Міжнародної асоціації прокурорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, участь у роботі цього представницького форуму бере українська делегація на чолі із заступником генерального прокурора України, президентом Української асоціації прокурорів Олександром ШИНАЛЬСЬКИМ.

У рамках конференції учасники обговорять питання повноваження прокурорів у різних правових системах щодо прийняття процесуальних рішень у кримінальному та цивільному провадженні, поділяться досвідом вирішення проблем, що виникають у їхній повсякденній роботі, а також обміняються думками щодо діяльності громадських об’єднань прокурорів.

Сьогодні учасники форуму обрали керівні органи. Віце-президентом конференції від Європи було обрано заступника генпрокурора України О.ШИНАЛЬСЬКОГО.

На конференції запланований виступ О.ШИНАЛЬСЬКОГО, під час якого він, зокрема, докладно поінформує учасників форуму про організацію ІІ-ї регіональної конференції прокурорів держав Центральної та Східної Європи і Середньої Азії, яка відбудеться в столиці України 21-22 вересня 2006 року.