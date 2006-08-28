Невдаха виростив кавун вагою 28 кілограмів

В місті Гола Пристань Херсонської області на щорічному фестивалі «Солодке диво» переміг фермер Олександр НЕВДАХА із села Нова Збур’ївка, який виростив кавун вагою 28,6 кг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в мерії м. Гола Пристань, нинішній переможець перевершив минулорічного більш як на 10 кг - у 2005 році кращим був кавун вагою в 18 кг.

Друге місце присуджено 28-ми кілограмовому кавуну, що також виріс на полі під Новою Збур’ївкою.

На третьому місці - кавун вагою 26,8 кг, вирощений фермерським господарством "Сапераві" і представлений на фестиваль Гладківською сільрадою.

В експозиції брали участь представники 7 сільрад. У рамках фестивалю також проводилися виступи самодіяльних колективів.

Фестиваль «Солодке диво» традиційно проводиться в місті Гола Пристань в останню суботу серпня з 2002 року.