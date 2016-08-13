В Одесі в поліцію доставили 20 осіб, які намагалися завадити проведенню "Маршу рівності" (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до Приморського відділу поліції доставлено 20 осіб, які після завершення ходи, через кордон поліції спробували прорватися до учасників акції.

«Ці 20 громадян поводилися агресивно. Їх доставлено до Приморського відділу поліції для встановлення особи і проведення профілактичних бесід. Співробітники поліції запобігли спробі створення масових заворушень, і ЛГБТ-марш пройшов без грубих порушень громадського порядку», - зазначили у відділі.

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В управлінні додали, що дії цих громадян підпадають під ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі уточнюються нюанси того, що сталося, після чого буде ухвалено відповідне правове рішення.

За даними поліції, в акції ЛГБТ взяли участь понад 50 осіб.

Працівники поліції забезпечили охорону громадського порядку під час маршу. Загалом було задіяно понад 700 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси під час «Маршу рівності», який пройшов у рамках фестивалю квір-культури «ОдесаПрайд-2016», група невідомих намагалася напасти на учасників заходу. Правоохоронці швидко блокували невідомих, взявши їх у щільне кільце, декого довелося заспокоювати за допомогою спецзасобів (наручників).

Нагадаємо, Одеський окружний адміністративний суд 11 серпня заборонив проведення в місті «Маршу рівності», запланованого на 13 серпня в рамках фестивалю квір-культури «ОдесаПрайд-2016», який проходить в Одесі 10-14 серпня.

Таким чином, було задоволено позов виконкому Одеської міської ради. Однак у п'ятницю організатори фестивалю заявили, що подали в мерію відповідне повідомлення про проведення «Маршу рівності» вже в іншому місці і за іншим маршрутом.

11 серпня організатори фестивалю скасували всі заходи четверга через відмову в оренді приміщення для їх проведення.

У серпні 2015 року в Одесі був заявлений аналогічний марш у рамках фестивалю квір-культури «ОдесаПрайд-2015». Але мерія відмовилася прийняти заявку на його проведення, а суд заборонив цю публічну акцію.