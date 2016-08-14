"Не терорист, не задумую нічого": Сердюк відреагував на закиди ФСБ в організації "диверсій" у Криму

Він повідомив, що єдина правда з озвученої інформації – це правильно написане прізвище та ім'я і що він дійсно служив у 37-му батальйоні, передає Громадське.

Він, за його словами, жодного відношення до Головного управління розвідки Міноборони не має.

"Я служив у 37-му батальйоні офіцером-психологом. Моїми обов'язками було говорити з людьми, боротися з "аватарами", оформлювати СЗЧ (самовільне залишення частини – Ред.). Ну і все. Ні до розвідки, ні до спецслужб я стосунку не маю. Не мав і не маю. І не хочу, бо не володію ні знаннями, ні досвідом. Нісенітниця якась. Я ніколи не був начальником розвідки. Тільки сьогодні зранку дістався до інтернету і почитав все, що пишуть. Я зараз під враженням від усього цього. Шокований. Я нічого не організовував та нікого нікуди не відправляв. Я доброчесна людина. Не терорист, не задумую нічого. Живу собі і родину годую. А тут прогримів на всю країну. Мені телефонують, а я навіть не знаю, що коментувати. Тривожно через все це", – розповідає Сердюк.

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Він також розповів, що був демобілізований 30 вересня минулого року. Нині мешкає у Києві та займається тим бізнесом, який залишив до війни: невеликим проектним бюро.

"Женю (Євгена Панова – Ред.) я знаю, в мене навіть є записи, коли я з ним спілкувався згідно зі своїми обов'язками. Я не знаю, що він там розказав, але, очевидно, не по своїй волі. Ми з ним служили в один час, але призвали його раніше. Відповідно, він і звільнився раніше. Він же назвав ще двох бійців з нашого батальйону. Це Олексій Сандул та Олег Дмитренко. Олексій взагалі після осколкового поранення, в нього рука не працює. Він постійно по лікарнях. Олегу стільки ж, скільки мені – за п'ятдесят років. Ну який з нього розвідник? З Євгеном ми спілкувалися час від часу, телефони є. Бачили на масових заходах нашого батальйону. Я знав, що він в Енергодарі. Влаштувався на роботу. Я порадів ще за нього", – каже Сердюк.

Нісенітницею Володимир Сердюк вважає і те, в чому підозрюють Євгена Панова, з яким він свого часу служив.

"Судячи з відео, спілкувались із Женею, м'яко кажучи, не гуманно. По відео зрозуміло, що його били. Реакція якась загальмована. Помітне нестикування. Навіть коли він моє прізвище називає, з паузами. Таке враження, наче йому хтось диктує. А щодо того, в чому його звинувачують – то в мене в голові не вкладається. Ну де Женя, а де те, що йому інкримінують? Він патріотично налаштований, але в нього здоров'я слабке. Він коли ще до нас прийшов, було дивно, як його у військкоматі з таким здоров'ям пропустили. Але потрібно докласти всіх зусиль, щоб його звільнити", – розповів Володимир Сердюк.

Раніше ФСБ заявило, що організатором "диверсійної операції" в окупованому Криму був "співробітник" Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Володимир Сердюк.