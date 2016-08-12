Російське ФСБ "вирахувало" "організатора диверсій" в окупованому Криму

Про це повідомляє прокремлівське агентство ТАСС з посиланням на якесь джерело в російських спецслужбах.

"Організатором запланованих диверсійних актів на території Криму був начальник розвідки 37-го батальйону 56-ї бригади Головного управління розвідки Міноборони України капітан Володимир Сердюк", - йдеться в повідомленні.

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За даними спецслужб, безпосередньо перед плануванням "закидання в Крим трьох диверсійних груп (одна - чотири людини і дві по п'ять чоловік) Сердюк приїжджав в Херсонську область для координації їх дій і забезпечення відходу після здійснення диверсійних актів".

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли «вчиненню терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали і він дає свідчення».

Крім Панова також відомі імена Андрія Захтея і Редвана Сулейманова.