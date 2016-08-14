Дедалі менше росіян намагаються перетнути кордон України - ДПСУ

Також зменшується кількість відмов росіянам у перетині російсько-українського кордону, розповів в інтерв'ю "Главкому" глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко.

"Якщо у 2014-му році було понад 2,5 млн росіян, які заїхали до України, то минулого року їх стало майже удвічі менше, а за 6 місяців цього року наш кордон перетнули понад 600 тисяч громадян Російської Федерації. Динаміка зберігається на рівні минулого року", - повідомив Назаренко.

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За його словами, у 2014 році прикордонники відмовили у перетині кордону 16,5 тисячам громадян РФ, а минулого року - 10,8 тисяч російських громадян. "Тобто кількість відмов зменшується, але це на тлі меншої кількості загалом росіян, які приїжджають до нас", - зазначив головний прикордонник країни.