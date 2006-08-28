Дізнатися про оцінки батьки зможуть на шкільному сайті

Цього року всі школи Одеси будуть об`єднані єдиною комп`ютерною мережею. Про це сьогодні заявив на щорічній вчительській конференції заступник начальника міськуправління освіти і науки Ігор ПЕРЛОВ, передає кореспондент УНІАН.

Це “дозволить вчителям обмінюватися інформацією, а батькам дізнаватися, що відбувається в школі, - сказав він. - На сайтах шкіл можна буде також вивішувати електронні журнали з оцінками учнів».

Крім того, до середини вересня почне працювати сайт міськуправління освіти, через який бажаючі зможуть направляти запити і листи керівництву управління, не записуючись на прийом. І одержувати відповіді у встановлені законом терміни.

За словами І.ПЕРЛОВА, на сайті міськуправління також розміщуватимуться унікальні краєзнавчі матеріали, зокрема, розповіді про відомих педагогів Одеси. Він додав, що співробітники управління вже провели переговори з працівниками освіти Росії, Польщі і Німеччини, де реалізовані подібні проекти. З ними надалі одеські педагоги теж обмінюватимуться інформацією.

Виступаючи перед учасниками конференції, керівник міськуправління Наталія САВЕЛЬЄВА повідомила, що 1 вересня до шкіл Одеси прийде 83 тис. дітей, зокрема 7 тис. – першокласників.

«Серед тих, хто вперше переступить шкільний поріг, - сказала Н.САВЕЛЬЄВА, - на жаль, лише 6-7% дітей не мають проблем зі здоров`ям». Сумно те, що до кінця першого року навчання кількість таких дітей ще зменшується; у першокласників, зокрема, погіршується зір, що спричинює і психологічні проблеми. Найчастіше це відбувається через неправильне освітлення, незручні меблі, а також перевантаження, зазначила фахівець.

За словами Н.САВЕЛЬЄВОЇ, зараз одеські школи практично повністю укомплектовані викладачами, є вакансії тільки вчителів фізкультури, англійської мови, курсу "Захист батьківщини", психологів і соціальних педагогів.