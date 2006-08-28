Священики московського патріархату взяли приклад з Калашнікова

Сьогодні священики Української Православної церкви Московського патріархату перешкодили роботі знімальної групи “5 каналу” на території Києво-Печерської Лаври.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі медіа-профспілки.

Як розповіла медіа-профспілці журналістка Наталя ТУГУЗОВА, близько 14 години на знімальну групу напали архієпископ Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, священики, церковний охоронець та люди в цивільному.

«Ми готували матеріал про помісну церкву», - сказала Н.ТУГУЗОВА. «За коментарями звернулись до настоятеля храму, отця Павла. Але той у відповідь звинуватив “5-й канал” у брехні, розвернувся і пішов геть. Та побачивши, що ми продовжуємо його знімати, повернувся разом з іншими священиками. Гуртом вони поклали оператора телеканалу на землю, відібрали камеру, а з нею і касету».

Як стверджує Н.ТУГУЗОВА, факт нападу зафіксували туристи, які були поряд. «Хоч якість запису і не дуже добра, проте учасників цієї події, включно з настоятелем храму, який брав у цьому участь, розпізнати можна», - додала Н.ТУГУЗОВА.

“Заяву Н.ТУГУЗОВОЇ з приводу нападу зареєстрували у Печерському районному відділі міліції”, - зазначає медіа-профспілка, - і просить правоохоронців ретельно розслідувати цей інцидент, і звернути увагу на те, що напад на журналістів стався під час виконання ними професійних обов’язків”.