Генпрокуратура проводить нову експертизу у справі Чорновола

Генеральна прокуратура України проводить нову експертизу в справі загибелі видатного державного і громадського діяча В`ячеслава Чорновола.

Про це “5 каналу” повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

У Генпрокуратурі стверджують, що справу поновили ще рік тому, а зараз відбувається повторна експертиза, результати якої будуть найближчим часом. Лише після цього Генпрокуратура ухвалить рішення про передачу документів до суду.

Як повідомлялося, 25 березня 1999 року голова Народного руху України В.Чорновіл і його водій загинули в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль В.Чорновола зіткнувся з КамАЗом, який розвертався на дорозі.

Юрій Кравченко, який тоді очолював Міністерство внутрішніх справ, не дочекавшись попередніх результатів слідства, оголосив, що це була звичайна ДТП, версія замаху на життя В.Чорновола тоді не розглядалася. Водночас соратники В.Чорновола вважають його загибель політичним убивством.