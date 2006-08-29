Мер Києва заборонив більшості кафе, ресторанів і магазинів працювати після 22:00

Мер Києва Леонід Черновецкий заборонив роботу столичних магазинів, кафе і ресторанів, розміщених у житлових будинках, після 22 години.

Як повідомляє «Дело» з посиланням на прес-службу столичної міськадміністрації, розпорядження було видане у зв`язку з великою кількістю скарг від жителів. Кияни, як запевняють чиновники, «не можуть спати через пожвавлену діяльність торгових закладів, ресторанів, розважального і грального бізнесу». У прес-службі підкреслили, що правила тиші у громадських місцях були встановлені Київрадою ще в 2002 році, але до цих пір їх ніхто не дотримувався.

Мер Леонід Черновецкий зобов`язав райдержадміністрації у випадку порушення встановленого режиму роботи об`єктів торгівлі і ресторанного господарства зупиняти дію ліцензії на їх розміщення. У разі подальшого ігнорування вимог діючого мера виконавчі органи повинні анулювати ці дозволи.

За словами голови директорату Асоціації франчайзингу Андрія Кривоноса, розпорядження київського мера адресоване в першу чергу посадовцям, які зобов`язані контролювати дотримання норми тиші. Він відзначив, що, згідно закону, при визначенні графіка роботи закладу повинна враховуватися специфіка його розміщення.

В той же час уже зараз ряд столичних закладів, зокрема розташованих поблизу житлових будинків, припинили свою діяльність у нічний час. За різними підрахунками, збитки від такого обмеження можуть досягати 30-50% від виторгу.

"Обком"