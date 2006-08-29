Руслана пошкодила руку, злякавшись акул

Народні депутати повертаються з відпусток. Бютівець Андрій Шевченко встиг побувати в Криму і на Кубі. Разом з друзями він намотав більше тисячі кілометрів на джипах, узятих напрокат, і побачив кубинське життя зсередини. Депутат відвідав гаванські ресторанчики, де бував Хемінгуей, гладив ігуан. Випив і за здоров`я Фіделя Кастро ( 80-річчя його якраз відзначали на Кубі).

"Нашоукраїнка" Руслана поєднувала "красиве і корисне". "Я їздила у Німеччину на чемпіонат світу, на "Слов`янський базар" у Білорусь, ще в Латвію, Туреччину, на Майямі і в Нью-Йорк", - розповіла газеті "Сегодня" співачка. На пляжі у Флориді вона пошкодила руку, катаючись на скутері. Руслана побачила у воді акул і, злякавшись, не справилася з керуванням. Хвиля викинула її зі скутера, після чого вона впала на нього. У результаті - тріщина у кістці. Засмагала депутатка у стрінгах. Схудла на 3 кілограми.

Соціаліст Йосип Вінський відпочивав у "Нижній Ореанді" сам. Йому робили два види масажу, після нього він по 5 км плавав у морі. Пив по 100 грамів горілки щодня. "Це таке внутрішнє розтирання", - сміється депутат.

За матеріалами газети "Сегодня"