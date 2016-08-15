МЗС розробило рекомендації громадянам України у зв’язку з терактами в Таїланді

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, 11-12 серпня внаслідок серії вибухів на території тайських провінцій Транг, Прачуап Кхірі Кхан, Пхукет, Пханг Нга і Сурат Тхані, у тому числі в популярних туристичних місцях (місто Хуа Хін, район Патонг на острові Пхукет) загинуло 4 особи, 24 особи отримали поранення різного ступеню важкості.

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За офіційними відомостями тайської поліції, вибухи є випадками внутрішнього саботажу в країні, а не є наслідком діяльності міжнародних терористичних угруповань.

За підтвердженими даними правоохоронців, серед загиблих, а також постраждалих внаслідок цих вибухів осіб, громадян України немає.

Громадянам України, які вже перебувають на території Таїланду або планують ближчим часом відвідати цю країну, МЗС рекомендує виявляти пильність, уникати місць масового скупчення людей, неухильно виконувати вказівки місцевих правоохоронних органів та слідкувати за місцевими новинами.

У випадках надзвичайних ситуацій слід негайно зв’язуватися з Посольством України в Таїланді - телефон "гарячої лінії": +66 91 770 91 00, адреса електронної пошти: emb_th@mfa.gov.ua або повідомляти на "гарячу лінію" МЗС України: тел. +38 044 238 16 57, додатковий +38 044 238 17 77, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі три вибухи пролунали вночі в провінції Яла на півдні Таїланду.