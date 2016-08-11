У курортному місті Хуахін в Таїланді пролунали два вибухи, є жертви

За повідомленнями, серед постраждалих є кілька іноземних туристів, передає Радіо Свобода.

Бомби були закладені у горщики для квітів і приведені у дію за допомогою мобільних телефонів, зазначили у поліції країни.

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Вибухи сталися на відстані 50 метрів один від одного з інтервалом у півгодини.

Відповідальності за вибухи наразі ніхто не взяв.

Менше тижня тому таїландці, за офіційними даними, підтримали нову конституцію, ухвалену військовою владою країни.