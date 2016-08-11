У курортному місті Хуахін в Таїланді пролунали два вибухи, є жертви
23:54, 11 серпня 2016Світ
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У Таїланді щонайменше одна людина загинула, понад 10 поранені у результаті двох вибухів у курортному місті Хуахін. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані.
twitter.com/PDChina
За повідомленнями, серед постраждалих є кілька іноземних туристів, передає Радіо Свобода.
Бомби були закладені у горщики для квітів і приведені у дію за допомогою мобільних телефонів, зазначили у поліції країни.
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Вибухи сталися на відстані 50 метрів один від одного з інтервалом у півгодини.
Відповідальності за вибухи наразі ніхто не взяв.
Менше тижня тому таїландці, за офіційними даними, підтримали нову конституцію, ухвалену військовою владою країни.
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