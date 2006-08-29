Лесю Гонгадзе довели до краю

Леся Гонгадзе, мати журналіста Георгія Гонгадзе, більше не братиме участі в жодних судових процесах у справі вбивства її сина. Мати також нотаріально розірвала домовленості зі своїм адвокатом Андрієм Федуром, повідомляє Німецька хвиля.

Чергове судове засідання у справі вбивства журналіста Георгія Гонгазде заплановане на 14 вересня. Однак, ці слухання вже відбуватимуться без матері та без присутності її адвоката, повідомила “Німецькій хвилі” Леся Гонгадзе. Вона каже, що цей процес не цікавив її від самого початку, “а тепер він наближається до завершення, і за грати хочуть посадити нібито виконавців”, в чому мати дуже сумнівається. В інтерв’ю “Німецькій хвилі” адвокат Андрій Федур підтвердив намір матері журналіста: “Ми всі виходимо із процесу. Леся Гонгадзе більше не бажає брати участі в подальших судових засідання, а я зв’язаний її позицією”. Хоча наше усунення й вигідно прокуратурі та іншим силовим структурам, але це рішення матері, додав Федур. Офіційну позицію та мотивацію такого рішення адвокат пообіцяв оприлюднити напередодні судового засідання і скерувати до суду всі відповідні документи.