В Одесі вбили директора фешенебельного ресторану

В Одесі забили насмерть директора фешенебельного ресторану "Ассоль", 54-річного Анатолія Гусєва. Вбивці наздогнали його на порозі будинку і побили важкими предметами. Травми були такими сильними, що Анатолій, зумівши доповзти до квартири, удома помер. Популярний заклад "Ассоль" знаходиться в 15 хвилинах ходи від будинку його загиблого директора.

Газета "Сегодня"