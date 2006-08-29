Київський чиновник погорів на 150 доларах

Прокуратурою Печерського району Києва порушено кримінальну справу відносно посадовця Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що цей посадовець вимагав та отримав від приватного підприємця 150 доларів США хабара за надання дозволу на розміщення торговельних точок на території Подільського району під час проведення ярмарку.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).