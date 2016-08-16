Найбільше учасників ЗНО не здали тести з мови та історії України на Заході

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій, підбиваючи підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учасників тестування у 2016 році.

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«Якщо взяти математику, то у нас явними лідерами є Львів, Київ, Волинська область», - сказав він.

Водночас, за словами Карандія, найбільше учасників ЗНО не подолали пороговий бал «склав/не склав» з математики – у Чернівецькій (23,2%), Закарпатській (19,9%) та Житомирській (19,8%) областях.

З англійської мови не подолали пороговий бал – у Миколаївській (23,3%), Донецькій (22%), Одеській (19,7%) та Херсонській (19,7%) областях; з географії – у Закарпатській (7,4%), Одеській (6,2%) та Івано-Франківській (6,2%) областях.

З біології – у Закарпатській (14%), Миколаївській (12,3%) та Одеській (12%) областях; з фізики – у Сумській (23,5%), Житомирській (21,2%), Запорізькій (20,6%) та Кіровоградській (20,6%) областях; з хімії – у Миколаївській (17,6%), Кіровоградській (16,4%) та Херсонській (16,3%) областях.

Відповідаючи на запитання щодо того, з чим пов’язані низькі результати ЗНО з української мови у Закарпатській області, Карандій, зокрема, зауважив, що там є «потужний мовний фактор». За його словами, на Закарпатті найбільше жителів, у порівнянні з іншими регіонами, спілкуються мовами національних меншин

Також директор УЦОЯО зазначив, що цього року до Центру було подано 5761 апеляційну заяву на результати тестів, що становить близько 0,3% до загальної кількості тестів. Водночас у попередні роки цей показник сягав 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, цього року для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнти мали подати сертифікати ЗНО лише 2016 року. Кожен учасник ЗНО мав право скласти тести не більш як із 4 навчальних предметів. Загалом тестування проводилося з 12 предметів. Основна сесія ЗНО проходила з 5 травня до 17 червня, додаткова - з 14 червня до 4 липня.