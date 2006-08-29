Міністр освіти боїться, що кияни знищать гарну ідею

Викладання християнської етики з першого класу у загальноосвітніх школах Києва, можливо, відмінять, сказав сьогодні на брифінгу міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на його переконання, школи ще не підготовлені у повному обсязі до введення цього предмету.

За словами міністра, у навчальному державному плані-стандарті в 1-му класі християнської етики немає. «Цю новацію, наскільки я зрозумів, запровадило київське міське управління освіти і науки», - повідомив С.НІКОЛАЄНКО. «Я думаю, що це експеримент, з цим кияни трошки поспішили», - сказав він.

На його переконання, непідготовленими діями може бути знищена гарна ідея.

С.НІКОЛАЄНКО повідомив, що міністерство рекомендувало запровадити викладання цього предмету у 5-6-х класах, коли школярі уже мають певний рівень підготовки і в них уже є базис природничих та суспільних наук.

«Я думаю, ми з начальником міського управління освіти зараз будемо вирішувати це питання. Ми ще раз повернемось до нього. Воно сире – це питання», - сказав С.НІКОЛАЄНКО.