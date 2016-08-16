Військова прокуратура пом’якшила обвинувачення бійцям 51-ї окремої бригади ЗСУ – активіст

Про це координатор громадської організації "АвтоМайдан Київ" Катерина Кувіта написала у Facebook.

“Військова прокуратура змінила сьогодні обвинувачення по 51 бригаді на більш легку частину 2 ст. 409 ККУ (до цього два роки їх обвинувачували в ухиленні від військової служби в бойовій обстановці)», - написала Кувіта.

Частиною 2 статті 409 Кримінального кодексу України (відмова від несення обов’язків військової служби) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Як повідомлялося, у липні 2014 року 41 боєць 51-ї бригади перетнув кордон з Росією в районі пункту "Ізварине" в Луганській області. За словами військовослужбовців, вони були змушені це зробити, щоб не потрапити під обстріл терористів, оскільки їхню техніку знищили, а боєприпаси закінчилися.

Через деякий час військовослужбовці 51-ї окремої механізованої бригади, які побували на російській території, були доставлені в Україну. Пізніше 51-ша бригада була розформована.