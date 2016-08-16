СБУ встановила зв'язок проросійського блогера Бердник з московськими кураторами

Як повідомляє СБУ, у рамках відкритого кримінального провадження перевіряється її причетність до розповсюдження зі свого блогу в ЖЖ матеріалів з ознаками закликів до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу.

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Уже встановлено, що ця деструктивна діяльність узгоджувалась з російськими кураторами, від яких М.Бердник отримувала організаційну підтримку.

Під час обшуку її помешкання у Запоріжжі оперативники вилучили комп’ютерну техніку та носії інформації, які можуть мати доказове значення у розслідуванні.

Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у культурному Центрі України в Москві активісти молодіжного крила "Єдиної Росії" зірвали лекцію про незалежність України, а перед будівлею проходив одиночний пікет, учасник якого тримав плакат «Свободу Мирославі Бердник».