У культурному Центрі України в Москві зірвали лекцію про незалежність України.

Як повідомили УНІАН співробітники Центру, сьогодні в їх будинку на Арбаті повинна була пройти лекція доктора філологічних наук, професора Антона Антонова-Овсієнка "З історії незалежності України".

Однак у будівлю увірвалися представники молодіжного крила російської партії влади «Єдина Росія», які зірвали захід.

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За словами співробітника Центру, в аудиторії, де проводилася лекція, висить карта України, де окуповані частини позначені як українські, і портрет президента України. Проте радикали почали скандувати «Крим - це Росія!», ставити провокаційні запитання і тим самим зірвали захід.

Крім того, перед будівлею Центру проходив одиночний пікет, учасник якого по черзі тримав плакати з написами: «Ганьба тим, хто виправдовує тероризм», «Свободу Мирославі Бердник» (проросійський блогер, допитана сьогодні співробітниками СБУ в Запоріжжі - УНІАН).

Співробітник культурного Центру наголосив, що Центр не займається політичною діяльністю і подібні провокації неприпустимі.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Москви повернула в слідчий комітет справу проти директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної через допущені при провадженні попереднього слідства порушення.