1 вересня Ющенко піде до школи №177
13:23, 29 серпня 2006Суспільство
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Ніколаєнко складе йому компанію
Президент України Віктор Ющенко 1 вересня 2006 року відвідає столичну школу №177 з поглибленим вивченням біотехнологій.
Про це журналістам повідомив міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко.
Він додав, що і сам має намір взяти участь у заходах, присвячених Дню знань у школі №177. У другій половині дня 1 вересня він пообіцяв провести підсумкову прес-конференцію для журналістів і розповісти про всі нюанси підготовки до 2006/2007 навчального року.
Обком з посиланням на Ліга
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