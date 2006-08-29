1 вересня Ющенко піде до школи №177

Президент України Віктор Ющенко 1 вересня 2006 року відвідає столичну школу №177 з поглибленим вивченням біотехнологій.

Про це журналістам повідомив міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко.

Він додав, що і сам має намір взяти участь у заходах, присвячених Дню знань у школі №177. У другій половині дня 1 вересня він пообіцяв провести підсумкову прес-конференцію для журналістів і розповісти про всі нюанси підготовки до 2006/2007 навчального року.

Обком з посиланням на Ліга