Сьогодні відбудеться судове засідання у справі "торнадівців"

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з адвокатів обвинувачуваних Вадим Дроговоз.

За його словами, захисникам зателефонували з суду і повідомили, що на 11:30 до судової зали доставлять обвинувачуваних для участі у судовому засіданні.

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Також Дроговоз додав, що йому невідомо, чи вже виписали з лікарні одного з обвинувачуваних, якому вчора в залі суду стало зле і його забрала “швидка допомога” до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні один із адвокатів “торнадівців” Володимир Якімов повідомив, що засідання Оболонського райсуду у справі колишніх бійців роти “Торнадо” перенесено на 23 серпня.

2 серпня засідання суду у справі бійців «Торнадо» закінчилося сутичками між прихильниками «торнадівців» та правоохоронцями. Активісти вимагали зробити судові засідання у справі бійців «Торнадо» відкритими.

Нагадаємо, 17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ. Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».