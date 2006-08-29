Городецький прийняв пропозицію Пінчука

Заступником голови правління корпорації “Науково-виробнича інвестиційна група “Інтерпайп” (м. Дніпропетровськ) призначений екс-президент ТОВ "ТНК-ВР Україна" Олександр ГОРОДЕЦЬКИЙ. Про це повідомив сам О.ГОРОДЕЦЬКИЙ в інтерв`ю газеті "Коммерсант-Украина".

«Як тільки на ринок просочилися чутки про мій відхід... мені надійшло кілька пропозицій. Зокрема від групи "Інтерпайп". Воно мені здалося дуже цікавим. Я вирішив для себе більш правильним і цікавим прийняти пропозицію "Інтерпайпу", – сказав О.ГОРОДЕЦЬКИЙ.

При цьому він додав, що "я стану заступником голови правління корпорації. Разом з колективом ми будемо націлені на створення сильної управлінської команди, яка зможе управляти різними активами в різних галузях економіки. Це буде і стратегічне, і операційне управління".

Як повідомляв УНІАН, до цього призначення О.ГОРОДЕЦЬКИЙ обіймав посаду президента ТОВ "ТНК-ВР Україна".

Довідка УНІАН. Олександр ГОРОДЕЦЬКИЙ, 1960 р.н. У 1998 році почав роботу у ВАТ “Тюменська нафтова компанія”, обіймав посади директора департаменту оптових продажів і транспортування нафтопродуктів, старшого віце-президента ТНК. З липня 2000 року займався проектом ТНК в Україні, очолюючи ПІІ “ТНК-Україна”, а з квітня 2003 року — ТОВ “ТД ТНК-Україна”. У червні 2004 року був призначений на посаду президента ТОВ “ТНК-ВР Україна”.

“Інтерпайп” – одна з найбільших приватних компаній України. З 1990 року здійснює діяльність в різних галузях економіки – металургійній, сировинній, машинобудівній. Є четвертою за рівнем потужностей трубною компанією у світі, третьою у світі - виробником і постачальником залізничних коліс. На світовому ринку безшовних труб частка корпорації становить 4,1%, залізничних коліс – 10%.

Корпорація здійснює стратегічне і оперативне управління, зокрема, ВАТ “Новомосковський трубний завод”, ЗАТ “Нікопольський завод безшовних труб Niko Tube”, ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод”.

Товарооборот “Інтерпайпа” в 2005 році становив близько 1 млрд. дол.