Стихія у Севастополі: повалені дерева, обірвані проводи

У Севастополі сильним вітром (25-27 м/сек.), в усіх районах міста повалено багато дерев, обірвано низку лінії електропередач, через несприятливі погодні умови припинено рух пасажирських катерів на зовнішньому і внутрішньому рейдах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив оперативний черговий управління з питань надзвичайних ситуацій міської державної адміністрації. Постраждалих немає.

Як повідомили у ВАТ „Енергетична компанія „Севастопольенерго”, через пориви вітру в місті „відбуваються масові обриви дротів електроліній”.