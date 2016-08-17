У Львові хочуть назвати вулицю на честь Івана Павла ІІ, щоб засвідчити взаєморозуміння з поляками

Відповідне звернення меру 17 серпня подали Львівська обласна організація партії «Українське об´єднання патріотів – УКРОП», громадські організації «ВАРТА-700» та «Економічний бойкотний рух». Ініціатори перейменування переконані, що в такий спосіб громадськість Львівщини задекларує готовність до взаєморозуміння між українським та польським народами, попри намагання деяких політиків неоднозначно трактувати певні історичні події.

У зверненні наголошується, що Святий Іван Павло ІІ, який мав українське коріння, як для поляків, так і для українців є символом доброчесності, оптимізму, людяності, любові до ближнього. Відтак пропозиція назвати його ім’ям одну з вулиць Львова є закликом до порозуміння поміж простими людьми по обидва боки українсько-польського кордону.

«Така позиція львів’ян продемонструвала б вірність рішенням ІІ Ватиканського собору, що з’єднав православний схід, зокрема Українську церкву з Католицькою церквою, у 1962 році, коли представники церков зібралась заради духовного об’єднання, оновлення світу», – йдеться у документі.

Автори звернення закликали представників релігійних громад, громадськість Львова та інші політичні сили підтримати цю ідею.

Як відомо, у червні 2001 року Папа Римський Іван Павло ІІ відвідав Україну.