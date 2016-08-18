Українець загинув у результаті зіткнення катера й човна біля берегів Греції - ЗМІ

Про це з посиланням на українського консула в Греції Максима Тьокіна повідомляє телеканал 112 Україна.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, троє чоловіків і дев'ятирічна дитина загинули, а ще 5 людей постраждали в корабельній катастрофі в Егейському морі неподалік від Афін.

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Інцидент стався у вівторок, 16 серпня. Катастрофа сталася в результаті зіткнення туристичного човна, на борту якого знаходилося близько 20 людей, із швидкісним катером біля острова Егіна. Катер на повному ходу врізався в човен і фактично розрізав його навпіл.

Всього в човні було близько 20 туристів. Вони прямували на екскурсію в бухту на острові Моні.

Обставини трагедії наразі з'ясовуються. Відзначається, що погода на морі в момент аварії була хороша.