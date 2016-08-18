В Харкові СБУ затримала бойовика ІДІЛ

Як повідомляє прес-центр СБУ, в листопаді 2013 року чоловік виїхав на заробітки до Російської Федерації. Згодом він переїхав до Сирії, де приєднався до ІДІЛ.

Пройшовши військову підготовку в тренувальних таборах терористів, іноземець став активним членом екстремістського терористичного угруповання та брав участь у бойових діях.

Читайте такожУ Дніпрі затримали вербувальника "Ісламської держави"

Нещодавно чоловік прибув до України, сподіваючись сховатися від правосуддя.

Зловмисник затриманий згідно зі ст.208 КПК України. Вирішується питання про його екстрадицію до країни-ініціатора розшуку.