В Харкові СБУ затримала бойовика ІДІЛ
12:38, 18 серпня 2016Суспільство
394 0
39-річного громадянина однієї з країн Середньої Азії, якого розшукував Інтерпол за причетність до міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», затримала у Харкові Служба безпеки України спільно з прикордонниками.
Правоохоронці затримали громадянина однієї з країн Середньої Азії, що був у розшуку / apostrophe.com
Як повідомляє прес-центр СБУ, в листопаді 2013 року чоловік виїхав на заробітки до Російської Федерації. Згодом він переїхав до Сирії, де приєднався до ІДІЛ.
Пройшовши військову підготовку в тренувальних таборах терористів, іноземець став активним членом екстремістського терористичного угруповання та брав участь у бойових діях.
Читайте такожУ Дніпрі затримали вербувальника "Ісламської держави"
Нещодавно чоловік прибув до України, сподіваючись сховатися від правосуддя.
Зловмисник затриманий згідно зі ст.208 КПК України. Вирішується питання про його екстрадицію до країни-ініціатора розшуку.
СБУ затримала терориста ІД / ssu.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter