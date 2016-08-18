У Дніпрі правоохоронці ліквідували конвертаційний центр

Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 Кримінального кодексу ("фіктивне підприємництво вчинене за попередньою змовою групою осіб; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомвчинені організованою групою або в особливо великому розмірі").

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Встановлено, щодо у Дніпрі з 2014 року група осіб, до якої входили троє громадян України, при пособництві інших осіб, створено ряд фіктивних підприємств, на рахунки яких надходили грошові кошти за неіснуючі послуги та нібито поставку товарів.

Вказаною групою осіб здійснено незаконні фінансові операції з грошовими коштами на суму 294 млн грн.

16 серпня було проведено 21 обшук, у результаті чого накладено арешт на 750 тис. грн, вилучено готівкою 300 тис. грн, 30 печаток юридичних осіб, задіяних у незаконній діяльності та затримано одного із організаторів злочинної схеми.

На цей час у рамках досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові дії) та документування результатів обшуків.