СБУ затримала двох бойовиків "ЛНР" на Харківщині та Луганщині (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, зокрема, у Привіллі Луганської області затримано бойовика терористичної банди «Прізрак».

Зазначається, що влітку 2014 року бойовик приєднався до терористичної організації «ЛНР», патрулював вулиці міста зі зброєю у руках.

Після звільнення Привілля від незаконних збройних формувань він разом із родиною виїхав до РФ та переховувався там від правосуддя. У липні 2016 року зловмисник повернувся до рідного міста, де й був затриманий оперативниками спецслужби.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України.

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Ще одного бойовика «ЛНР» СБУ затримала на Харківщині.

«36-річний мешканець села Коробочкине Чугуївського району добровільно приєднався до терористів у березні цього року. За його словами, він робив закупки та перевозив для бойовиків продукти харчування, ремонтував службовий автотранспорт», - зазначили в прес-центрі.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника, коли той повернувся додому. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього гранати Ф-1 та РГД-5.

Бойовику повідомлено про підозру за ч.1 ст.110 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.