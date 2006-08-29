Прес-конференція про останні події на Кременчуцькому сталеливарному заводі

30 серпня о 10.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Правда про останні події на Кременчуцькому сталеливарному заводі”. В роботі візьмуть участь – голова Наглядової ради КСЗ Валерій Новицький, адвокат Юрій Бергельсон (вул .Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.