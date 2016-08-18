На Львівщині загинув 23-річний військовослужбовець
17:24, 18 серпня 2016Суспільство
1372 1
На Львівщині внаслідок падіння вантажу загинув 23-річний військовослужбовець, мешканець Житомирської області.
Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань / УНІАН
Як повідомляє прес-служба Національної поліції України у Львівській області, на території одного з підприємств на чоловіка впав вантаж тирсоплити. Внаслідок чого він отримав травми не сумісні з життям та помер по дорозі в лікарню.
Читайте такожНа полігоні у Чернігівській області пролунав вибух, загинули двоє військових
Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Проводяться слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter