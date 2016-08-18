На Львівщині загинув 23-річний військовослужбовець

17:24, 18 серпня 2016
Суспільство
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На Львівщині внаслідок падіння вантажу загинув 23-річний військовослужбовець, мешканець Житомирської області.

Фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба Національної поліції України у Львівській області, на території  одного з підприємств на чоловіка впав вантаж тирсоплити. Внаслідок чого він отримав травми не сумісні з життям та помер по дорозі в лікарню.

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Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.272 КК України  (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).  Проводяться слідчі дії.

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