Укрзалізницю очолив донецький

Кабінет Міністрів України (постанова №1228 від 23 серпня 2006 р.) призначив Володимира КОЗАКА генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», звільнивши його з посади першого заступника генерального директора цієї Адміністрації.

Водночас постановою №1227 Василь ГЛАДКІХ звільнений з посади гендиректора «Укрзалізниці» у зв`язку з поданою ним заявою.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня постановою Кабміну №1157 В.КОЗАК був призначений першим заступником генерального директора «Укрзалізниці», цього ж дня розпорядженням № 467-р Кабмін поклав на нього виконання обов`язків генерального директора цієї Адміністрації на час відсутності гендиректора. З 30 листопада 2005 р. «Укрзалізницю» очолював Василь ГЛАДКІХ.

Довідка УНІАН. В.КОЗАК у 2006 р. обраний до Верховної Ради за списком Партії регіонів.

Народився в 1959 р., освіта - вища, генеральний директор корпорації «Міжрегіональний промисловий союз», проживає в Донецьку.