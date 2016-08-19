Росія проводить військові навчання в окупованому Криму

"Підрозділу МТЗ приступили до відпрацювання практичних дій по матеріально-технічному забезпеченню угруповання військ на морських і сухопутних полігонах Республіки Крим", — сказав заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков, повідомляє РИА Новости.

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За його словами, на полігоні Опук в окупованому Криму бригада МТЗ Південного військового округу "веде відпрацювання практичних дій щодо всебічного матеріально-технічного забезпечення сухопутного угруповання і забезпечує висадку морського десанту".

Нагадаємо, раніше Росія почала військові навчання біля кордонів НАТО.

В їх ході будуть задіяні близько 6 тисяч солдатів з Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану