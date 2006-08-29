Кабмін змінив заступників голови ДПАУ
19:13, 29 серпня 2006Суспільство
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Призначені Микола Романів і Леонід Боєнко
Кабінет Міністрів України здійснив кадрові зміни у складі заступників голови Державної податкової адміністрації.
Так, відповідно до постанови Кабміну, з посади заступника голови ДПАУ звільнений Володимир РЕВУН згідно з його заявою.
На посади заступників голови ДПАУ призначені Микола РОМАНІВ і Леонід БОЄНКО.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Кабінет Міністрів України призначив Анатолія БРЕЗВІНА головою Державної податкової адміністрації замість Олександра КІРЄЄВА.
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