Країни СНД мають намір використовувати рубль

У використанні рубля як резервної валюти зацікавлені перш за все країни СНД. Таку думку висловив у розмові з російськими журналістами добре інформоване джерело в банківських колах.

"Це країни СНД - вони цікавляться, як це зробити", - сказало джерело, відповідаючи на запитання про те, які країни мають намір використовувати рубль в якості резервної валюти.

Він додав, що підприємства цих країн вже використовують російську валюту в своїх розрахунках - за його словами, про це свідчить статистика останніх років.

Водночас джерело визнало, що долар як і раніше превалює в розрахунках між підприємствами країн СНД.

РІА "Новости"