Суд арештував з правом застави затриманого за хабар посадовця Держслужби у справах учасників АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, таке рішення суд виніс сьогодні.

Читайте такожУ Києві затримали чиновника Держслужби з питань АТО під час одержання хабараТакож сьогодні Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру посадовцю. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди").

Нагадується, що зловмисника було затримано під час одержання 230 тис. грн неправомірної вигоди. Вказані кошти він отримав від комерційної структури за перемогу у конкурсних торгах з виконання робіт щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у Державній аудиторській службі заявили, що Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО переплатила майже 20,5 млн грн за послуги з психологічної реабілітації постраждалих бійців.