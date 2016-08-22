Троян заявив про повний контроль Нацполіцією "бурштинової мафії"

Зокрема в ключових для цього нелегального бізнесу регіонах – Рівненській, Житомирській та Волинській областях розташовані виїзні штаби Нацгвардії, повідомив він в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Поліція повністю взяла під контроль "бурштинову мафію", починаючи з осередків у Рівненській області, у нас працює там виїзний штаб, Нацгвардія - і в Житомирській та Волинській теж. Навіть були прояви в Київській області, в районі ЧАЕС, але там ми швидко припинили, туди не заїжджає жодна людина", - розповів заступник голови поліції.

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При цьому він висловився за радикальні законодавчі зміни в бік легалізації цього бізнесу.

"Щоб повністю вирішити проблему, конкретно потрібно змінити законодавство і підхід до людей. Вони не мають найманих бригадирів працювати, вони повинні прийти, зареєструвати свій бізнес, або прийти в організацію влаштуватися і працювати прозоро, з податками та зарплатами", - вважає Троян.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що річний прибуток від нелегального видобутку бурштину в Україні дорівнює потребам військового бюджету.