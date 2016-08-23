У київському метро курсуватиме арт-потяг, розписаний іспанським художником (фото)

У столичному метрополітені презентували поїзд-мурал, створений іспанським художником Okuda.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, поїзд курсуватиме на Сирецько-Печерській лінії, але незабаром його «перекинуть» на Святошинсько-Броварську.

Проект реалізовано в рамках ініціативи ArtUnitedUs під кураторством Гео Лероса.

За словами заступника голови КМДА Іллі Сагайдака, це вже другий розмальований поїзд, до створення якого було залучено митця зі світовим ім’ям. "Okuda вчергове приємно вразив! Такий "потяг-розповідь" – це чудовий подарунок до Дня Незалежності України для киян і гостей столиці", – сказав Сагайдак.

У КМДА нагадали, що у травні до Дня Києва на червоній гілці столичного метрополітену почав курсувати арт-поїзд від іспанського художника Kenor.