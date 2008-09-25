ТEZ TOUR представить новий продукт компанії. Прес-конференція у Києві

30 вересня о 10-00 в прес-центрі Українського дому «Український час» відбудеться прес-конференція на тему: “Новий продукт компанії ТEZ TOUR - віртуальний мобільний оператор TezGSM”. Учасники: Йосип Андрик, директор компанії ТEZ TOUR; Аркадій Маслов, керівник проекту TezGSM (вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (050

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