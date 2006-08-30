Азаров не збирається винаходити велосипед

Головне завдання уряду - покращити у 2007 році фінансову ситуацію в аграрно-промисловому комплексі. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ на зустрічі з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ, народними депутатами та урядовцями з приводу підготовки проекту бюджету на 2007 р.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.АЗАРОВА, в ході підготовки проекту державного бюджету виникло цілий ряд проблем, пов’язаних з фінансуванням агропромислового комплексу. На його думку, зусилля держави в попередні роки по стабілізації, нарощуванню об’ємів, покращення матеріально-технічної бази АПК не принесли очікуваного ефекту. М.АЗАРОВ вважає, що проблеми, які існують в цій галузі, виникли не вчора. Потрібно їх визнати і шукати інші шляхи. «Можливо, не потрібно винаходити велосипед, а подивитись, що є в інших країнах», - сказав він.

У ході наради її учасники відзначали, що пільги по ПДВ для сільгосптоваровиробників не дали очікуваного результату, оскільки кошти осіли у посередників. М.АЗАРОВ підкреслив, що необхідно набратись мужності і перевести фінансові потоки таким чином, щоб відбувалась безпосередня підтримка товаровиробників, а не посередників. Зокрема, в законопроекті про бюджет на наступний рік пропонується змінити механізм щодо ПДВ для АПК. Перший віце-прем’єр підкреслив, що мова не йде про те, що будуть зменшені пільги по ПДВ, а мова йде про те, що вони будуть надаватись безпосередньо товаровиробнику.

Також, за словами М.АЗАРОВА, пропонується фінансування прямих державних програм на підтримку села, і не лише товаровиробників, а й галузі машинобудування. При цьому М.АЗАРОВ піддав різкій критиці стан цієї галузі. Він висловив думку, що, можливо, було б доцільно купувати ліцензії та створювати СП для вироблення сільськогосподарської техніки. Разом з тим, він переконаний, що держава, в якій виробляється такий великий об’єм зерна, повинна мати своє машинобудування.

Разом з тим, міністр агропромислової політики Юрій МЕЛЬНИК, виступаючи на нараді, зауважив, що не можна говорити про поганий стан АПК. За його словами, на сьогоднішній день вітчизняний ринок продовольства насичений продукцією власного виробництва, і рентабельність її з року в рік зростає. Він підкреслив, що завдяки державній підтримці товаровиробників, завдяки спеціальному режиму оподаткування ПДВ, рентабельність виробництва у минулому році становила 14,7%. Галузь стала експортно-спроможною і позитивне сальдо в АПК в минулому році становило приблизно 650 млн. доларів.

Міністр наголосив, що не можна відмовлятись від допомоги товаровиробнику, а також ряду успішних державних програм в цьому напрямку. Ю.МЕЛЬНИК зазначив, що Міністерство з питань агрополітики просить виділити у наступному році 12 млрд. грн. на цю галузь із визначеними пріоритетами по бюджетним програмам. В тому числі, на здешевлення вартості кредитів, отриманих у комерційних банках; на надання бюджетних кредитів Аграрному фонду для формування державного продовольчого резерву, здійснення товарної і фінансової інтервенції на ринку продовольства; на державну підтримку виробництва рослинництва і тваринництва; на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки.