У День незалежності донецькі патріоти привітали Україну гімном на вулиці та листівками з неба (відео)

18:55, 24 серпня 2016
Суспільство
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Вранці 24 серпня у Донецьку невідомі включили гімн України.

/ youtube.com

Як повідомляло видання "Новини Донбасу", гімн заграв о 6 годині ранку на перетині вулиці Артема і Таманського проспекту в Донецьку. "Хлопці зняли квартири, поставили включення гімну України на 5 ранку і звалили. Гімн грав, поки шукали господарів квартир", - повідомила у свою чергу в "Твіттері" користувач donetskaya.

Крім того, на набережній між проспектами Ілліча та Дзержинського з'явився напис "Донецьк - Україна. 24.08.2016".

/ Facebook/Stanyslav Vasin

У свою чергу волонтери організації "Сестри милосердя" провели акцію, в ході якої близько 6:30 ранку скинули з безпілотного літального апарату на окупований Донецьк тисячі листівок, в яких було розміщено привітання містян з Днем незалежності України.

За даними кореспондента телеканалу "112. Україна", безпілотний літальний апарат запустили неподалік від Донецька, після чого він взяв курс прямо на окуповане місто.

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Перед тим туди завантажили кілька тисяч вітальних листівок із привітаннями з Днем незалежності. Були там й інші листівки з нагадуванням про те, що Донецьк – це Україна, також там були номери СБУ і "реклама" програми "Тебе чекають вдома".

Акція відбулася, однак з невеликими проблемами: першою проблемою стала погода - було вітряно, потім трохи задощило, а вже потім, буквально на підльоті до Донецька, аеророзвідники зіткнулися з тим, що почали працювати ворожі засоби радіоелектронної боротьби.

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