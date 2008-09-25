Тимошенко назвала свою причину погрішення прогнозу для України

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз рейтингів України через нестабільну політичну ситуацію.

«Підставою для того, щоб це зробити (погіршити прогноз - УНІАН), агентство Fitch назвало якраз руйнування демократичної коаліції… Ось яка для цього причина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона ще раз заявила, що необхідно відновлювати демократичну коаліцію, яка була зруйнована виходом з неї команди Президента.

Як повідомлялося, Fitch змінило прогноз рейтингу Українизі "стабільного" на "негативний". Агентство також підтвердило межу рейтингу країни на рівні "BB-".

"Негативний прогноз відображає занепокоєння агентства ризиком валютної кризи, що зростає і випливає з дефіциту поточного рахунку, що розширюється, і фінансових перспектив, що погіршуються, - зазначив директор суверенної групи агентства Ендрю КОЛХАУН. - Сильний приплив капіталу і приріст резервів у 2008 році, очевидно, створюють стійкість, але Україна стоїть перед ризиком погіршення фундаментальних показників, що зростає".