Наглядова рада КСЗ розробила програму для врегулювання ситуації

Наглядова рада ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (м. Кременчук, Полтавська обл.) розробила програму для врегулювання ситуації навколо підприємства.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Наглядової ради ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Валерій НОВИЦЬКИЙ.

«Ми зацікавлені в стабільній роботі заводу», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

За його словами, зокрема, Наглядова рада підприємства розробила дев`ять кроків для врегулювання ситуації навколо підприємства:

продажі на підприємстві здійснювати тільки за прямими договорами зі споживачами;

придбання сировини проводити лише через тендери;

на вакантні посади приймати працівників на відкритих конкурентних засадах;

вибори голови Правління здійснювати в трудовому колективі відкрито, наступні вибори голови Правління провести через 9 місяців;

проведення регулярних прес-конференцій, гласність і відвертість в діяльності підприємства;

збільшити заробітну плату робітникам підприємства з 1 вересня на 10%;

взяти шефство над школами мікрорайону і дитячими будинками міста;

всіх робітників, які вийшли на роботу до 2 вересня, забезпечити робочими місцями і соціальним захистом;

звернутися до правоохоронних органів про порушення ряду кримінальних справ за фактами влаштованих безпорядків на підприємстві, саботажу і привласнення службових повноважень.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня увечері група невідомих здійснила спробу захопити адміністративний корпус Кременчуцького сталеливарного заводу. Працівники підприємства викликали міліцію і нападники були затримані.

Цього ж дня на підприємстві було змінено керівництво - кабінет директора замість Олександра ХОЛОШИНА зайняв Дмитро ЧЕРНЕНКО.